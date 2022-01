Traumi da sport in aumento nei ragazzi. «Effetto di lunghe pause senza attività»

Infortuni da stress e sovraccarico fisico, piccoli e grandi traumi dovuti alla prolungata assenza dai campi da gioco e da una ripresa dell’attività sportiva (soprattutto quella non agonistica) non adeguata alle condizioni di fisici che, seppure molto giovani, hanno cambiato aspetto – e pure sostanza – nei tanti mesi di stop trascorsi davanti al pc. C’è anche questo fenomeno, registrato da ortopedici, pediatri e medici dello sport, tra le conseguenze della pandemia nei più giovani; un fenomeno per certi versi atteso, ma che si sta rivelando più massiccio di quello che ci si aspettava. «Ci saremmo attesi un aumento dei traumi alla riapertura delle attività ludiche e d’intrattenimento, ma non pensavamo di registrare così tanti casi. È come se ci fosse stata una sorta di frenesia da uscita, una voglia esagerata di fare qualsiasi cosa, che alla fine ha portato i ragazzi a farsi male in tutti i modi».

Così i medici dell’Unità di Ortopedia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo commentano la ripresa degli accessi in pronto soccorso dopo le limitazioni imposte dall’emergenza Covid. Il picco si è raggiunto tra maggio e giugno, quando ormai ci si era lasciati alle spalle le chiusure totali del lockdown, con 384 e 405 accessi in pronto soccorso per traumi di ragazzi fino ai 17 anni compiuti. Di questi, solo l’1% è arrivato in codice rosso, mentre la maggior parte – tra il 45 e il 47% – sono stati codici verdi o addirittura bianchi. Ma il trend in crescita (rispetto sempre agli accessi per traumi dei ragazzi) si è confermato anche nei mesi successivi: nei primi 10 mesi del 2021, gli ultimi a disposizione, sono stati 704, quasi quanti ne furono in tutto il 2019 (725) e molti di più dei 636 del 2020.