Un terzo dei genitori si sente solo Pesa la pressione sociale

La metà degli intervistati soffre il fatto che tutti hanno un’opinione su come crescere il bambino degli altri.

Un terzo dei genitori si sente solo nonostante viva in un mondo iperconnesso. Lo rivela «The Parenting Index», il nuovo studio commissionato da Nestlé per comprendere e supportare i neogenitori nel loro ruolo, in un mondo che cambia di continuo.

Lo studio è basato sulle opinioni di oltre 8.000 mamme e papà di bambini di età compresa tra 0 e 12 mesi che vivono in 16 Paesi diversi. Nella prima edizione emerge chiaramente che il fattore universale più significativo nell’influenzare l’esperienza genitoriale è la pressione. Una variabile su cui i neo genitori hanno poco controllo, ma che ha l’impatto maggiore: contribuisce infatti al 23% del punteggio complessivo dell’Index.