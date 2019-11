Vaccino antinfluenzale Lunedì 4 novembre al via

Prenderà il via lunedì 4 novembre la campagna antinfluenzale e antipneumococco organizzata da Ats e dalle Asst in collaborazione con i medici di famiglia. «L’obiettivo è la prevenzione delle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della mortalità in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave – spiega il direttore sanitario di Ats Bergamo, Carlo Alberto Tersalvi –. Gli assistiti di età uguale o superiore a 65 anni, e quelli inseriti nei programmi Adi/Adp o allettati/disabili, possono rivolgersi al proprio medico curante per la somministrazione gratuita del vaccino, negli orari indicati dal singolo medico. Bambini e adulti di età inferiore a 65 anni, appartenenti alle categorie a rischio, possono rivolgersi al Centro vaccinale della Asst di residenza (sedi ed orari indicati dallo stesso centro)».