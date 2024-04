Visite ginecologiche gratuite per le donne in menopausa

L’Ospedale di Bergamo offre alle donne in menopausa alcune visite ginecologiche gratuite nelle giornate di giovedì 18, venerdì 19 e mercoledì 24 aprile . È obbligatoria la prenotazione da fissare telefonicamente chiamando il Call center regionale (800.638.638, numero verde gratuito da rete fissa, oppure lo 02.99.95.99 da rete mobile, a pagamento).

Sabato 13 aprile dalle 8.30 all’Auditorium “Lucio Parenzan” dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII sarà inoltre possibile partecipare al convegno “Il cuore delle donne”, organizzato con l’associazione Cuore Batticuore ODV e in collaborazione con l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Bergamo. L’evento intende fare il punto su come l’essere donna influisce sulle malattie cardiovascolari e sulla risposta alle terapie. Ci sono ancora alcuni posti disponibili. Il corso è aperto a tutti ed è accreditato ECM per il personale medico e delle professioni sociosanitarie.