Visite gratuite e percorsi di aiuto per curare la prostata

Il carcinoma prostatico è divenuto, nell’ultimo decennio, il tumore più frequente nella popolazione maschile dei Paesi occidentali. In Italia, nel 2022, sono stimati 40.500 nuovi casi. Questi rappresentano quasi il 20% di tutte le nuove diagnosi di tumori maschili in quell’anno. Lo dice Aiom, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica nel rapporto «I numeri del cancro in Italia – 2022».

Visite urologiche e incontri

A disposizione dei cittadini ci sono poi visite urologiche e incontri/percorsi di sostegno psicologico. Le prestazioni sono disponibili dal 20 novembre, su appuntamento e fino ad esaurimento. Per informazioni scrivere a [email protected] Il cancro alla prostata è un tumore subdolo, cresce lentamente e rimane asintomatico per molti anni. I suoi sintomi sono gli stessi di altre patologie della prostata. Bisogna capire quanto sia necessario riconoscerlo il prima possibile. La diagnosi precoce è l’arma più efficace per combatterlo insieme a prevenzione, stili di vita e comportamenti sani. E in Italia, forse, è più facile che altrove. Lo dice uno studio del 2021 di «MD Anderson Cancer Center»: l’adozione della dieta mediterranea può rallentare l’evoluzione del cancro alla prostata .