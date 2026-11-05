Bergamo, il negozio Nocenti compie 80 anni: tre generazioni dal 1946
LA STORIA. La sindaca Carnevali e l’assessora Messina hanno incontrato Simona Nocenti e la famiglia. La ricorrenza sarà celebrata il 14 novembre.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Ottant’anni di attività e una storia che attraversa tre generazioni. Il negozio «Nocenti Pierino – Biancheria per la casa», fondato nel 1946 a Bergamo, si prepara a celebrare il traguardo il prossimo 14 novembre.
Una storia familiare che, attraverso tre generazioni, ha mantenuto al centro la qualità dei prodotti e la vicinanza alle persone
Nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre, la sindaca Elena Carnevali, insieme all’assessora Marcella Messina, ha incontrato Simona Nocenti e la sua famiglia per portare le congratulazioni e gli auguri dell’Amministrazione comunale.
Nocenti, una storia di commercio di prossimità
L’incontro è stato l’occasione per riconoscere il ruolo di una realtà commerciale che ha costruito nel tempo un rapporto di fiducia con i clienti e con il quartiere. Una storia familiare che, attraverso tre generazioni, ha mantenuto al centro la qualità dei prodotti e la vicinanza alle persone.
Le collaborazioni con scuole e associazioni
Accanto all’attività di vendita, il negozio ha sviluppato relazioni e collaborazioni con il territorio: dalla rete Bni Bergamo alle scuole, attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro, fino all’Associazione San Paolo in Bianco.
Legami che testimoniano anche la funzione sociale del commercio di prossimità, luogo di incontro oltre che di acquisto. La sindaca ha rivolto a Simona Nocenti e a tutta la famiglia i complimenti per gli ottant’anni di attività, in vista della celebrazione del 14 novembre.
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