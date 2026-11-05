Bergamo, il negozio Nocenti compie 80 anni: tre generazioni dal 1946

Ottant’anni di attività e una storia che attraversa tre generazioni. Il negozio «Nocenti Pierino – Biancheria per la casa», fondato nel 1946 a Bergamo, si prepara a celebrare il traguardo il prossimo 14 novembre.

Una storia familiare che, attraverso tre generazioni, ha mantenuto al centro la qualità dei prodotti e la vicinanza alle persone Nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre, la sindaca Elena Carnevali, insieme all’assessora Marcella Messina, ha incontrato Simona Nocenti e la sua famiglia per portare le congratulazioni e gli auguri dell’Amministrazione comunale.

Nocenti, una storia di commercio di prossimità

L’incontro è stato l’occasione per riconoscere il ruolo di una realtà commerciale che ha costruito nel tempo un rapporto di fiducia con i clienti e con il quartiere. Una storia familiare che, attraverso tre generazioni, ha mantenuto al centro la qualità dei prodotti e la vicinanza alle persone.

Una festa gli 80 anni di attività per il negozio Nocenti Pierino- Biancheria per la casa»: gli auguri della sindaca Carnevali e dell’assessora Messina

Le collaborazioni con scuole e associazioni