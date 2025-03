Curioso, tutto iniziò da una «cinturina». Addio al sorriso gentile di Mino Ronzoni

Mino Ronzoni lascia un vuoto nella sua azienda di Ponte San Pietro, costruita partendo dalle cinture e soprattutto dal suo amore per la pelletteria. Lo stilista e imprenditore bergamasco, originario di Bonate Sotto, ma di casa in Città Alta da decenni, è morto giovedì sera 27 febbraio dopo una malattia che lo ha colpito nel 2020. Alti e bassi, continue cure, e l’ultimo peggioramento che non gli ha dato scampo: in camera ardente, allestita a Ponte San Pietro in via Fratelli Calvi, un via vai di amici e dipendenti dell’azienda. «È sempre stato un creativo, con idee geniali e lo sguardo rivolto al futuro – raccontano dalla Mino Ronzoni di Ponte San Pietro -. Fino all’ultimo ha lavorato con noi e ha organizzato le nuove collezioni. Lo scorso ottobre abbiamo acquisito anche la licenza de Le Pandorine: dalla collezione di borse, aveva già progettato di lanciare anche una linea di calzature». Mai fermo, pensando ai negozi di proprietà Tosca Blu, i franchising in giro per l’Italia e punti vendita nel mondo con la sua linea Minoronzoni 1953.

Mino Ronzoni Un’anima rock, la sua, sempre in giro per il mondo e il sorriso contagioso: «Era curioso, quando andavamo in giro si fermava a guardare le vetrine, i dettagli di ogni cosa – racconta l’imprenditore e amico Roberto Selini -. Lui era così, con un sorriso dolce, capace di attaccare bottone al bar mentre beveva il caffè. Amava stare con la gente».

E con un passato calcistico che ricordano gli amici di sempre: «Fino a 17 anni ha giocato nella Primavera dell’Atalanta, con Antonio Percassi e Gaetano Scirea – ricorda Maurizio Radici, imprenditore e amico -. Allo stadio siamo un gruppo di tifosi che commentano insieme le partite della Dea: lo prendevamo in giro per il suo passato da giocatore e per le sue analisi tecniche da allenatore. Ci mancherà la sua compagnia e le tante serate insieme o sugli spalti». A Dublino una delle trasferte più indimenticabili: «Ci chiamiamo Atalanta’s Friends, la mia sciarpa dell’Atalanta ora è sul suo feretro» aggiunge commosso Selini. Con loro anche Antonio Gavazzeni, anche lui nel mondo della moda con il brand Bagutta: «Ci conosciamo da una vita, negli ultimi anni la nostra amicizia si era fatta più intensa: parlavamo di tutto, anche del sistema fashion, dei nuovi mercati. Era uno che dava consigli e che credeva fortemente nel suo progetto: ci ha messo sempre il cuore e ha sempre lavorato con costanza».

Tosca Blu, una borsa dell’ultima collezione

Dalle cinture a Tosca Blu

Uno che si è rimboccato le maniche: nell’Atalanta dagli 11 ai 17 anni, un’ipotesi di carriera da giocatore nell’Inter ma la decisione di lasciare e ripartire da zero: «Anche perché sapevo fare tutto e niente» aveva raccontato anni fa in un’intervista sulla sua storia imprenditoriale. La certezza era la sua passione incredibile per l’arte e il disegno: «Ho fatto lo spruzzatore specializzato, il rappresentante per una marca di grissini; sono approdato alla Fischetti di Curno e qui mi sono inventato il sacchetto di carta per boutique» aveva spiegato. Se solo avesse depositato l’idea, ripeteva sempre, e proprio in quegli anni ’70 ha iniziato a vendere cinture. Una casualità: le comprava da un laboratorio, le rivendeva e mentre accompagnava un amico che lavorava nella moda, Ronzoni finisce in un’azienda che vende gonne e propone l’abbinamento di «una cinturina, per valorizzare i diversi modelli» aveva raccontato ancora

Una campagna moda di Tosca Blu

L’attività negli anni Settanta

È così che negli anni Settanta il bergamasco apre un laboratorio sopra la casa dei genitori, a Bonate Sopra, e inizia a realizzare cinture in tessuto, finta pelle, vernice. Sono i primi accessori di quella che diventerà nel 1985 la Mino Ronzoni Srl che cresce con le cinture prodotte per i più grandi brand della moda e le prime licenze. Fino ai suoi brand: Minoronzoni 1953, di accessori e moda, e Tosca Blu, borse e scarpe. Tanti progetti, un’azienda che a Ponte San Pietro cresce, l’apertura in Romania nel 2001 e oltre 300 dipendenti tra Italia ed Europa.

Lunedì 3 marzo i funerali