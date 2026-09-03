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Moda e tendenze / Bergamo Città Giovedì 03 Settembre 2026

Legami e Harry Potter, siglata la partnership con la Warner Bros

PRESENTATA A VENEZIA. La collezione, in arrivo a dicembre, celebra i 25 anni dall’uscita del primo film della fortunata serie.

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Legami e Harry Potter, siglata la partnership con la Warner Bros
Harry Potter sul grande schermo

Sono passati 25 anni da quando il regista Chris Columbus firmava l’inizio di una storia cinematografica dal successo mondiale. «Harry Potter e la pietra filosofale» è stato il primo degli otto film che hanno tradotto l’epopea letteraria del mago più famoso del mondo. Ieri, quell’universo fatto di scope volanti, bacchette magiche e scale che si muovono, creato dalla penna di J. K. Rowling è stato celebrato a Venezia durante il «Back to Hogwarts 2026», trasposizione italiana dell’evento con cui i fan della serie rievocano, ogni inizio settembre, il ritorno fra i banchi della scuola di magia più famosa al mondo.

L’evento è stata anche cornice per il lancio della nuova partnership commerciale siglata dal brand di cartoleria Legami con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. La nuova collezione, che non sarà disponibile prima di dicembre, sarà composta da alcuni dei prodotti più noti dell’azienda fondata da Alberto Fassi, tra cui le penne cancellabili e gli astucci cilindrici, tutti riletti sotto le sembianze dei personaggi più amati della saga del piccolo mago.
«Siamo felici di collaborare con Warner Bros. e di arricchire il nostro universo con Harry Potter, in un incontro che nasce dall’affinità tra due brand con una forte identità e un legame speciale con il proprio pubblico» ha commentato Alberto Fassi durante la presentazione.

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