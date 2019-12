Per Natale moda bergamasca

ecologica, a mano e piena di colori

Il rosso non manca, così come un’esplosione di tartan e di glitter, perché le feste devono colorare le giornate e raccontare momenti da ricordare. E da scaldare: il Natale 2019 si racconta così, con tanta lana, maglioncioni morbidi, gonne lunghe, vestiti dal mood hippie per una moda comoda, scanzonata, che ha voglia di vivere la quotidianità in maniera contemporanea.