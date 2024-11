Per la prima volta in Italia l’artista pop art italoamericano, Frank Denota, espone le sue opere. E lo fa in una collaborazione con Dada Arrigoni, brand di alta gioielleria di Bergamo. Le opere dell’artista, uno dei massimi esponenti del Graffitismo Pop famoso per celebrare da sempre il made in Italy, saranno esposte nelle antiche sale del ristorante Lalimentari, in Piazza Vecchia a Bergamo.

Una mostra

Alcune delle opere di Frank Denota Più di una ventina di opere, di più periodi artistici di Denota, saranno in mostra fino al 28 gennaio 2025. La mostra ha il patrocinio del Comune di Bergamo e della Provincia di Bergamo. In piazza Vecchia, simbolo architettonico ed espressione della storia di Bergamo, una serie di opere – dipinti ad olio e serigrafie di piccolo e medio formato - celebreranno proprio l’italianità. «Pop art, per me, è tutto quello che vuoi - ha detto Denota durante l’inaugurazione -. È una forma di aggressione, di istinto e di improvvisazione. Un linguaggio per esprimere te stesso, al di là delle convenzioni sociali. La Pop Art è come fare la rivoluzione. In ogni dipinto, ci sono le mie idee. Senza dimenticare le mie origini italiane, grazie a mamma e papà che hanno le loro radici in Sicilia. Sono così legato all’Italia che la mia musa è Sophia Loren, una vera icona dell’Italia, così come lo era stata Marilyn Monroe per Andy Warhol».

Le serigrafie di Denota Un olio di Denota Le serigrafie di Denota

Una limited edition preziosa

Al centro l’Happy Frog, straordinario simbolo del design, anello iconico di Dada Arrigoni che, per l’occasione, esporrà la limited edition «Notte Stellata», gioiello dedicato e creato in esclusiva dalla designer per la città di Bergamo.

L’Happy Frog Notte Stellata La serigrafia dell’Happy Frog Notte Stellata L’esposizione per Cesvi

«Amici grazie a un caffè»

«La mia amicizia e collaborazione con Dada è iniziata in un cafè di New York e da allora non abbiamo mai spesso di creare insieme qualcosa di unico e speciale», ha detto Denota. Il progetto ha un valore benefico che proseguirà per tutto il periodo dell’esposizione: il 15% del ricavato dalle vendite dei quadri in esposizione sarà devoluto a un progetto di Cesvi così come il 10% delle vendite di Happy Frog Notte Stellata effettuate in tutto il periodo natalizio, nella Maison di Bergamo e online sul sito dadaarrigoni.com.

Un sostegno per Cesvi