A Ciserano chili di tabacco e macchine per impacchettare sigarette: due in arresto

Macchinari per il trattamento del tabacco e il confezionamento di sigarette. Ma all’interno di un capannone di Ciserano c’erano anche spazi (come cucina e letti) per vivere. È quanto hanno trovato gli uomini della Guardia di finanza di Bergamo venerdì 13 febbraio, nel corso di un’operazione nata come un normale controllo sul territorio e conclusasi con un ampio spiegamento di uomini e mezzi: due moldavi di 40 e 25 anni sono stati arrestati con le accuse di contraffazione e contrabbando, e altri 12 stranieri sono stati denunciati. L’arresto dei due è stato convalidato solo per la seconda ipotesi di reato, e il processo aggiornato all’udienza di giugno.

Il furgone seguito e fermato a Treviolo

I finanziari hanno immediatamente notato che, con l’aiuto di un muletto, veniva scaricata della merce dal furgone e hanno proceduto ai controlli. Da quanto ricostruito, venerdì i finanzieri erano impegnati nelle attività di controllo sul territorio, quando hanno notato un furgone bianco uscire dal cancello di un cortile di Ciserano: all’interno un capannone. Le Fiamme gialle hanno deciso di seguirlo sino a Treviolo, dove il mezzo si è fermato nei pressi di un magazzino. Hanno immediatamente notato che, con l’aiuto di un muletto, veniva scaricata della merce dal furgone e hanno proceduto ai controlli. È così emerso che si trattava di tabacchi, privi della necessaria bolla di accompagnamento. A quel punto l’attenzione è stata spostata sul capannone di Ciserano, da cui il furgone è stato visto allontanarsi.

Il controllo nel capannone di Ciserano

Entrati nella struttura, all’interno hanno trovato i macchinari e il materiale per la produzione dei pacchetti di sigarette, ma anche 12 stranieri (tutti denunciati), che occupavano gli spazi con tanto di letti e cucina. Due degli uomini controllati a Treviolo (gli stessi poi finiti in manette nell’immediatezza) erano in possesso delle chiavi del capannone. I militari delle Fiamme gialle hanno quindi proceduto al controllo a Ciserano. Entrati nella struttura, all’interno hanno trovato i macchinari e il materiale per la produzione dei pacchetti di sigarette. A sabato 14 febbraio non era stato quantificato il peso esatto del tabacco presente nel magazzino, ma da quanto si è appreso non si trattava di pochi chili. Sempre all’interno del capannone sono stati trovati anche 12 stranieri (tutti denunciati a piede libero), che occupavano gli spazi convertiti, con tanto di letti e cucina, in una sorta di abitazione.

Le chiavi sono state l’elemento «chiave»

Le chiavi, nella disponibilità dei due moldavi bloccati a Treviolo mentre veniva scaricato il furgone dai tabacchi, sono state l’elemento «chiave» per il collegamento con il capannone di Ciserano e i due, ritenuti ai vertici dell’attività, sono finiti in manette. Mentre i macchinari e i tabacchi sono stati sottoposti a sequestro probatorio.

Arresto convalidato per contrabbando