A Romano il divano abbandonato ritorna a casa. Accompagnato da 10mila euro di sanzione

Qualche tempo fa la polizia locale ha inaugurato un metodo originale per dissuadere chi abbandona rifiuti in strada dal continuare a farlo. Riportarli al loro domicilio. Così è successo anche l’ultima volta. Nel mirino degli agenti un cittadino domiciliato a Romano, residente a Rimini, che aveva abbandonato due divani da tre posti ciascuno in una zona periferica della città.

Dalle telecamere della videosorveglianza gli agenti sono risaliti al proprietario del furgone con cui sono stati trasportati i divani e da lui al proprietario dei divani, che aveva preso in prestito il furgone. Con un mezzo della Geco i divani sono stati recuperati e recapitati direttamente al domicilio del suo legittimo proprietario. Gli agenti gli hanno anche elevato una sanzione per diecimila euro. E hanno girato anche un video per informare i cittadini che fanno decisamente sul serio. Lui si è giustificato dicendo che li aveva lasciati sul posto «temporaneamente» per poi ripassare a ritirarli.