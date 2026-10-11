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Cronaca / Pianura Domenica 11 Ottobre 2026

A4, a Dalmine due notti di chiusura dell’ingresso in autostrada

DA SAPERE. Stop in entrambe le direzioni nelle notti tra il 14 e il 15 e tra il 16 e il 17 ottobre. Ingressi alternativi a Capriate e Bergamo.

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Redazione Web
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A4, a Dalmine due notti di chiusura dell’ingresso in autostrada

Dalmine

Due chiusure notturne per l’ingresso del casello di Dalmine, sulla A4 Milano-Brescia. Lo comunica Autostrade per l’Italia: i provvedimenti riguarderanno entrambe le direzioni, verso Milano e verso Brescia, per consentire interventi di manutenzione.

Casello di Dalmine: giorni e orari delle chiusure

Il primo stop è previsto dalle 22 di mercoledì 14 alle 5 di giovedì 15 ottobre, per attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale.
L’ingresso sarà nuovamente chiuso dalle 21 di venerdì 16 alle 5 di sabato 17 ottobre, questa volta per lavori di pavimentazione.

Gli ingressi alternativi sulla A4

Durante le chiusure, a chi viaggia verso Milano è consigliato l’ingresso al casello di Capriate; per chi è diretto verso Brescia, l’alternativa indicata è il casello di Bergamo.

Gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi sono disponibili sul sito autostrade.it, sull’app Autostrade per l’Italia e attraverso i pannelli a messaggio variabile. Per informazioni è attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.

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