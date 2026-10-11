A4, a Dalmine due notti di chiusura dell’ingresso in autostrada

Due chiusure notturne per l’ingresso del casello di Dalmine, sulla A4 Milano-Brescia. Lo comunica Autostrade per l’Italia: i provvedimenti riguarderanno entrambe le direzioni, verso Milano e verso Brescia, per consentire interventi di manutenzione.

Casello di Dalmine: giorni e orari delle chiusure

Il primo stop è previsto dalle 22 di mercoledì 14 alle 5 di giovedì 15 ottobre, per attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale.

L’ingresso sarà nuovamente chiuso dalle 21 di venerdì 16 alle 5 di sabato 17 ottobre, questa volta per lavori di pavimentazione.

Gli ingressi alternativi sulla A4

Durante le chiusure, a chi viaggia verso Milano è consigliato l’ingresso al casello di Capriate; per chi è diretto verso Brescia, l’alternativa indicata è il casello di Bergamo.