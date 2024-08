A4, la stazione di Dalmine chiude per una notte

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, dalle 21 di martedì 6 alle 5 di mercoledì 7 agosto, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. In alternativa, il consiglio è di entrare a Capriate per chi viaggia verso Milano, a Bergamo per chi viaggia verso Brescia.