Abbandona rifiuti, convocato dalla polizia: si presenta con l’auto non assicurata, maxi multa

Assicurazione scaduta da ottobre

Convocato, alla guida della sua Renault Clio martedì ha pertanto raggiunto il Comando di piazza Insurrezione parcheggiando il veicolo, senza alcun titolo e senza aver chiesto alcun consenso, negli stalli di sosta destinati ai veicoli dei caschi bianchi, per poi entrare nell’edificio. La presenza dell’auto non è passata però inosservata agli agenti in servizio motomontato che, di passaggio, hanno constatato che il veicolo non era in regola, con l’assicurazione civile verso terzi ormai scaduta dall’ottobre dell’anno scorso. Contestate le violazioni di natura ambientale e quelle previste dal Codice della strada l’uomo, sanzionato per oltre mille euro, senza proferire alcuna giustificazione non ha potuto far altro che trasportare mediante carro attrezzi l’automobile, sottoposta a sequestro, al proprio domicilio.