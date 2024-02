Abbandona il suo cane, denunciato un 63enne

Due persone sono state denunciate, una per guida in stato di ebbrezza e l’altra per abbandono e maltrattamento di animale nel corso di due interventi che la polizia locale intercomunale di Osio Sotto, Osio Sopra e Levate ha effettuato a Osio Sotto. «Interventi – evidenzia il comandante Derek Cattaneo – che non sarebbero stati possibili senza la collaborazione della cittadinanza». Lunedì è stato segnalato un cane abbandonato e legato a un palo nella zona del policlinico di Zingonia. Una pattuglia, con l’ausilio del personale del canile sanitario, ha recuperato il cane, spaventato e in cattive condizioni. Grazie ad alcune testimonianze e alle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, gli agenti sono risaliti a un italiano di 63 anni, di Dalmine, che ha poi cercato di giustificare il suo gesto. Inevitabile la denuncia per abbandono e maltrattamento di animale. Sempre grazie ad alcune segnalazioni, martedì la stessa polizia locale è intervenuta al piazzale del mercato di Osio Sotto, dove era stata notata un’auto effettuare pericolose manovre ad alta velocità. All’arrivo degli agenti l’auto si era già dileguata.