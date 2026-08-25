Abbandonano rifiuti in un campo a Masano, scoperti: 4.500 euro di multa

Una sanzione di 4.500 euro, ridotta rispetto alla cifra inizialmente prevista grazie al ripristino ambientale del sito, dovrà essere pagata dai responsabili dell’abbandono di rifiuti individuati dalla polizia locale di Caravaggio in località Vascapine, nella frazione di Masano.

Tutto è partito dalla segnalazione di un cittadino, che ha portato un equipaggio dell’unità ambiente della polizia locale del distretto Bassa Bergamasca Occidentale sul posto, dove sono stati rinvenuti una decina di sacchi di plastica contenenti rifiuti solidi urbani di origine domestica e scarti di potatura.

I rifiuti abbandonati a Masano di Caravaggio. I trasgressori, individuati, rischiano una multa di 4.500 euro la sospensione della patente. L’attività ispettiva degli agenti ha permesso di risalire al proprietario dei rifiuti, convocato in comando. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, fornendo agli agenti gli elementi per individuare con certezza i due soggetti che materialmente hanno scaricato i sacchi. Entrambi, cittadini stranieri residenti in un comune vicino, sono stati deferiti in concorso alla Procura per l’ipotesi di reato prevista dagli articoli 192 e 255 del decreto legislativo 152/2006, che vieta l’abbandono di rifiuti sul suolo pubblico e impone rimozione e ripristino ambientale a carico dei responsabili.