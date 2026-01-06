Addio a «Mike the Kart»: sei volte campione mondiale

Addio a Michael Brian Wilson, leggenda del karting, unico sei volte campione del mondo FIA tra il 1981-1989. Aveva battuto rivali come Ayrton Senna, Terry Fullerton e Tom Kristensen, con duelli davvero epici, di quelli che si vedevano nel motorsport di qualche decennio fa.

Chi era «Mike The Kart»

Recordman assoluto, celebrato come «Mike the Kart» per il suo talento superiore, era nato a Barmsley, in Inghilterra, nel 1959 e dopo aver disputato alcune stagioni nelle competizioni d’oltre Manica tra il 1972 e il 1977, appena maggiorenne si era trasferito nel nostro Paese con un accordo da pilota professionista per la Iame, la scuderia kart di Bruno Grana con sede a Zingonia. Vi era rimasto alle dipendenze fino al 1990, quando era diventato egli stesso costruttore di telai per karting aprendo una propria officina in via Lisbona di Ciserano, quasi di fronte alla sede della scuderia per cui aveva corso per anni.

Proprio quei telai, tra il 1992 e il 1999, avevano avuto il privilegio di essere impiegati in diversi campionati dalla promessa del motorsport Fernando Alonso, raggiungendo così le più importanti piste di tutto il mondo. Ma quello dello spagnolo non è certo il solo nome famoso assimilabile alla carriera di «coach Wilson» che, negli anni, ha avuto l’onere e onore di seguire la preparazione di tanti altri celebri nomi del paddock tra cui Juan Pablo Montoya, il canadese Lance Stroll, James Wharton e Alex Powell, solo per citarne alcuni.