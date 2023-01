Addio al volontario Marino Mariani. Treviglio proclama il lutto cittadino

Non c’è trevigliese che non abbia conosciuto Marino Mariani , del quale si celebrano giovedì in santuario (alle 14) i funerali, essendo deceduto martedì: non è un’esagerazione affermarlo, poiché Mariani, 63 anni, si è occupato di ogni realtà cittadina. In sua memoria, e a dimostrazione di quanto sia stato prezioso il suo impegno cittadino e anche per esprimere vicinanza alla famiglia, è stato proclamato dal Comune, per oggi, giorno del funerale, il lutto cittadino.