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Cronaca / Pianura Sabato 18 Aprile 2026

Aggredì un poliziotto a Treviglio: arrestato 37enne, pena convertita in semilibertà

IL FERMO. È stato arrestato dai carabinieri di Verdello un 37enne residente a Treviglio, destinatario di un ordine di carcerazione per fatti avvenuti nel gennaio 2022. L’uomo dovrà ora scontare la pena in regime di semilibertà.

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Aggredì un poliziotto a Treviglio: arrestato 37enne, pena convertita in semilibertà

Treviglio

L’episodio risale al 20 gennaio 2022, quando il 37enne, alla guida della propria auto, aveva effettuato manovre pericolose rischiando di travolgere il veicolo su cui viaggiava un agente della polizia di Stato, libero dal servizio, insieme alla moglie e al figlio neonato. Nonostante il tentativo del poliziotto di calmare la situazione, qualificandosi, l’uomo lo aveva aggredito e colpito, per poi fuggire.

Condanna e mancato pagamento della sanzione

Le indagini avevano portato rapidamente all’identificazione del responsabile, poi condannato dal Tribunale di Bergamo a una pena pecuniaria di 2.700 euro per lesioni aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale. La sanzione, però, non è mai stata pagata.

Scatta la misura alternativa: semilibertà

In base alla riforma Cartabia, il mancato pagamento ha comportato la conversione della pena in semilibertà sostitutiva. Il 37enne dovrà pernottare nel carcere di Bergamo e partecipare ad attività di utilità sociale. I carabinieri lo hanno rintracciato nei giorni scorsi e hanno eseguito il provvedimento senza che il destinatario opponesse resistenza.

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