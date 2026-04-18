Aggredì un poliziotto a Treviglio: arrestato 37enne, pena convertita in semilibertà

L’episodio risale al 20 gennaio 2022, quando il 37enne, alla guida della propria auto, aveva effettuato manovre pericolose rischiando di travolgere il veicolo su cui viaggiava un agente della polizia di Stato, libero dal servizio, insieme alla moglie e al figlio neonato. Nonostante il tentativo del poliziotto di calmare la situazione, qualificandosi, l’uomo lo aveva aggredito e colpito, per poi fuggire.

Condanna e mancato pagamento della sanzione

Le indagini avevano portato rapidamente all’identificazione del responsabile, poi condannato dal Tribunale di Bergamo a una pena pecuniaria di 2.700 euro per lesioni aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale. La sanzione, però, non è mai stata pagata.

Scatta la misura alternativa: semilibertà