Anpi ricorda Fiabon, custode delle memorie della Resistenza

Ad un anno dalla sua scomparsa, l’Anpi sezione di Osio Sotto domenica 13 novembre ricorda Silvio Fiabon intitolandogli la sede del gruppo. Per anni presidente dell’Associazione, nella seconda decade del 2000, Silvio ha rappresentato con la sua vita i valori dell’antifascismo e – nel 2006 – l’aveva raccontata nel libro «Storie d’eroi semplici». Classe 1931, trevisano d’origine ed osiense d’adozione, Silvio aveva vissuto sulla pelle sua gli orrori della guerra; ricordi che per anni aveva custodito e poi ha trasferito sulla carta perché fossero un monito per le nuove generazioni. Fiabon, infatti, veniva spesso invitato nelle aule scolastiche per raccontare gli episodi che portarono alla morte tragica della mamma, Teresa Menghi, uccisa da un giovane fascista e le asperità della vita partigiana dei fratelli maggiori.