Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Venerdì 03 Luglio 2026

Arcene, cammina lungo la Statale 42 in stato confusionale: arrestato per resistenza

IL CASO. Un 38enne uruguaiano senza fissa dimora è stato arrestato ad Arcene dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo era stato segnalato mentre camminava in stato confusionale lungo la Statale 42, a ridosso del traffico.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Arcene, cammina lungo la Statale 42 in stato confusionale: arrestato per resistenza
Un’auto dei carabinieri in una foto di repertorio

Arcene

Un intervento per tutelare la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica si è trasformato in un arresto per resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto nella mattinata di venerdì 26 giugno ad Arcene, lungo la Strada Statale 42, dove i carabinieri hanno fermato un 38enne uruguaiano, senza fissa dimora e con precedenti.

Erano circa le 7.45 quando una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Treviglio è intervenuta d’urgenza, su disposizione della Centrale Operativa, dopo la segnalazione di un uomo che camminava a ridosso del flusso veicolare, in evidente stato confusionale.

I militari sono riusciti a intercettarlo nei pressi del distributore Tamoil, alle porte del centro abitato di Arcene. Per sottrarlo al concreto pericolo di investimento e garantire la sicurezza della circolazione, i carabinieri lo hanno accompagnato, con non poche difficoltà, all’interno del piazzale dell’area di servizio.

Viste le precarie condizioni psicofisiche e il visibile stato di alterazione dell’uomo, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. All’arrivo dell’ambulanza, però, il 38enne ha rifiutato qualsiasi assistenza medica.

L’uomo, privo di documenti, si sarebbe poi rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità. Per questo motivo è stato accompagnato alla caserma dei Carabinieri di Treviglio per le procedure di identificazione.

L’aggressione

Durante le prime fasi del fotosegnalamento, secondo quanto ricostruito dai militari, il fermato avrebbe mostrato una totale mancanza di collaborazione. Nel tentativo di sottrarsi alle procedure, si sarebbe divincolato energicamente, spintonando i carabinieri con azioni aggressive, tanto da costringere i militari a lasciare temporaneamente la presa per evitare di essere colpiti.

La condotta dell’uomo ha impedito ai militari di completare regolarmente le procedure di identificazione e fotosegnalamento, comprese fotografia segnaletica e rilevamento delle impronte digitali. Gli operanti sono comunque riusciti a risalire alla sua identità attraverso un applicativo informatico in uso alle forze dell’ordine. A suo carico sono emersi diversi precedenti specifici per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità.

L’arresto

Il 38enne è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Informato il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Bergamo, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia di Treviglio, in attesa del giudizio direttissimo.
All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora a Bergamo e provincia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arcene
Psicologia
Scienze umane
Scienza, Tecnologia
Arresto
Forze Ordine
giustizia
Giustizia, Criminalità
Tamoil