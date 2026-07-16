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Cronaca / Pianura Giovedì 16 Luglio 2026

Arcene, l’ex discoteca Capriccio potrebbe ospitare un supermarket

LA NOVITÀ. Sarebbe in corso una trattativa per la vendita fra la proprietà, il gruppo della radio Rtl 102.5, e il discount Lidl.

Lettura 1 min.
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Arcene, l’ex discoteca Capriccio potrebbe ospitare un supermarket
L’ex discoteca Capriccio di Arcene

Arcene

L’ex discoteca Capriccio di Arcen e potrebbe lasciare spazio a un supermercato. È, infatti, in corso una trattativa per la vendita fra la sua proprietà, il gruppo della radio Rtl 102.5, e il gruppo di discount Lidl.

Se alla fine andrà in porto, l’ex storico locale che si affaccia sull’ex statale 42 sarà demolito e al suo posto verrà edificato un punto vendita commerciale. Rappresentanti del gruppo Lidl, nelle scorse settimane, hanno incontrato l’amministrazione comunale per accertarsi che, da parte sua, non ci fosse nessuna posizione eventualmente ostativa all’arrivo ad Arcene di un supermercato.

Il Piano di governo del territorio, comunque, già prevede che in quel punto, al posto dell’ex discoteca, che occupa una superficie di circa 11mila metri quadri, possa essere edificato un locale commerciale: «Noi – rivela il sindaco Roberto Ravanelli– abbiamo detto loro che vediamo con favore l’arrivo nel nostro paese di un supermercato anche perché da noi non c’è».

La storia dell’ex discoteca Capriccio

L’ex discoteca Capriccio è già da diversi anni che è inutilizzata. All’interno si trovava la sede di Rtl 102.5 prima che, nel 1997, venisse trasferita a Cologno Monzese da dove tutt’ora trasmette. Dopodiché l’ex Capriccio aveva cambiato nome e, sotto la gestione di terzi, aveva continuato senza molto successo la sua vita da discoteca che, infatti, dura molto poco. Già circa 15 anni fa si erano fatti avanti gruppi di discount che intendevano acquistare l’area. Allora, però, il Pgt non lo consentiva. Il cambio arriva durante il primo mandato Ravanelli e l’approvazione di un nuovo Pgt. L’eventuale arrivo di un supermercato viene visto positivamente dall’amministrazione comunale anche perché ciò, per Ravanelli «porterebbe a una rivitalizzazione commerciale della ex 42».

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