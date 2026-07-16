Arcene, l’ex discoteca Capriccio potrebbe ospitare un supermarket

L’ex discoteca Capriccio di Arcen e potrebbe lasciare spazio a un supermercato. È, infatti, in corso una trattativa per la vendita fra la sua proprietà, il gruppo della radio Rtl 102.5, e il gruppo di discount Lidl .

Se alla fine andrà in porto, l’ex storico locale che si affaccia sull’ex statale 42 sarà demolito e al suo posto verrà edificato un punto vendita commerciale. Rappresentanti del gruppo Lidl, nelle scorse settimane, hanno incontrato l’amministrazione comunale per accertarsi che, da parte sua, non ci fosse nessuna posizione eventualmente ostativa all’arrivo ad Arcene di un supermercato.

La storia dell’ex discoteca Capriccio

L’ex discoteca Capriccio è già da diversi anni che è inutilizzata. All’interno si trovava la sede di Rtl 102.5 prima che, nel 1997, venisse trasferita a Cologno Monzese da dove tutt’ora trasmette. Dopodiché l’ex Capriccio aveva cambiato nome e, sotto la gestione di terzi, aveva continuato senza molto successo la sua vita da discoteca che, infatti, dura molto poco. Già circa 15 anni fa si erano fatti avanti gruppi di discount che intendevano acquistare l’area. Allora, però, il Pgt non lo consentiva. Il cambio arriva durante il primo mandato Ravanelli e l’approvazione di un nuovo Pgt. L’eventuale arrivo di un supermercato viene visto positivamente dall’amministrazione comunale anche perché ciò, per Ravanelli «porterebbe a una rivitalizzazione commerciale della ex 42».