Arrabbiato per l’attesa, a Treviglio rompe il vetro in ospedale

Aveva chiesto al personale infermieristico del Pronto soccorso di Treviglio di essere visitato da un medico, ma visto che i tempi d’attesa si prolungavano ha sfogato il suo disappunto colpendo ripetutamente con i pugni il vetro della zona triage che lo separava dagli operatori ospedalieri, crepandolo in più punti.

Protagonista dell’improvvisa azione, compiuta nella notte tra martedì e mercoledì, un 45enne con problemi psichiatrici e di alcolismo, già noto agli infermieri e alle forze dell’ordine. L’uomo si è scagliato contro la struttura in legno, collocata provvisoriamente in questo periodo di ristrutturazione del Pronto soccorso, colpendo il vetro.

Sono intervenuti i carabinieri di Treviglio. Il direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest, Giovanni Palazzo, commenta: «Si tratta di un episodio spiacevole di cui non vorremmo sentir parlare. Oltre allo spavento per i nostri professionisti e i pazienti presenti, ci sono stati danni per qualche migliaio di euro. Il vetro è stato sostituito e abbiamo presentato denuncia».