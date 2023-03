Arzago, fiamme sul tetto: evacuate due famiglie, rogo domato dai vigili del fuoco

Un incendio è divampato sul tetto di una villetta a schiera nella serata di martedì 21 marzo ad Arzago d’Adda. L’allarme è scattato intorno alle 19 e sul posto sono intervenute 5 squadre di vigili del fuoco da Treviglio e Dalmine, con i carabinieri di Treviglio e un’ambulanza. Secondo le prime informazioni disponibili, il rogo sarebbe partito da una canna fumaria, estendendosi poi al tetto. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e bonificato l’intera area compromessa. Non si registrano feriti, né intossicati. Secondo i primi accertamenti il rogo avrebbe danneggiato circa 70 metri quadrati di tetto, coinvolgendo in parte anche le abitazioni vicine. Due appartamenti non risultano fruibili.