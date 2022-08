Auto imbrattate con lo spray: il vandalo è un cinquantenne

È stato pizzicato lo «sbombolettatore» di Cortenuova, un cinquantenne che si divertiva a imbrattare le auto parcheggiate nella zona industriale. La storia, che a tratti ha dell’incredibile, ha inizio qualche giorno fa. Luogo dell’accaduto è stata l’area artigianale «Le Galeazze», poco prima dell’omonima frazione sulla strada che porta a Romano di Lombardia. Usciti dal lavoro, alcuni dipendenti sono giunti ai parcheggi dove avevano posteggiato e proprie auto e si sono trovati una sorpresa non certo piacevole . Le macchine erano state colorate con della vernice spray verde, del tipo utilizzato dalle bombolette per usi professionali o, se si preferisce, per i giovani writer.