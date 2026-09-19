Badalasco, auto in fiamme nella notte. Nessun ferito - Foto

A prendere fuoco è stata una Renault Captur. Il rogo ha interessato soprattutto la parte frontale della vettura, danneggiandola in modo significativo, ma fortunatamente non si è esteso alle altre automobili presenti nel parcheggio . Nessuna persona è rimasta ferita.

Indagano i carabinieri

L’allarme ha fatto intervenire i vigili del fuoco della caserma di Treviglio, che hanno raggiunto la zona e provveduto a domare l’incendio, mettendo in sicurezza l’area. Le operazioni si sono concluse senza ulteriori conseguenze. Sull’accaduto stanno svolgendo accertamenti i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica e l’origine delle fiamme. Le forze dell’ordine potranno contare anche sui filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per chiarire quanto accaduto. Al momento ignote le cause che hanno portato alle fiamme: potrebbero essere partite per un guasto meccanico, anche se non si esclude il dolo. Proseguono le indagini.