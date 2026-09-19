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Cronaca / Pianura Sabato 19 Settembre 2026

Badalasco, auto in fiamme nella notte. Nessun ferito - Foto

IL ROGO. In fumo una Renault Captur, danneggiata soprattutto nella parte anteriore. Indagano i carabinieri.

Lettura meno di un minuto.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore

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Badalasco, auto in fiamme nella notte. Nessun ferito - Foto
L’auto bruciata a Badalasco, frazione di Fara Gera d’Adda
(Foto di Cesni)

Badalasco di Fara Gera d’Adda

Momenti di apprensione nella notte di sabato 19 settembre a Badalasco, frazione di Fara Gera d’Adda, dove un’automobile è stata avvolta dalle fiamme mentre si trovava parcheggiata in un’area pubblica di via dei Dossi, nelle vicinanze delle scuole.

Badalasco, auto in fiamme nella notte. Nessun ferito - Foto
Fortunatamente il rogo non si è esteso alle altre automobili presenti nel parcheggio
(Foto di Cesni)
Badalasco, auto in fiamme nella notte. Nessun ferito - Foto
Distrutta la parte anteriore
(Foto di Cesni)

A prendere fuoco è stata una Renault Captur. Il rogo ha interessato soprattutto la parte frontale della vettura, danneggiandola in modo significativo, ma fortunatamente non si è esteso alle altre automobili presenti nel parcheggio. Nessuna persona è rimasta ferita.

Indagano i carabinieri

L’allarme ha fatto intervenire i vigili del fuoco della caserma di Treviglio, che hanno raggiunto la zona e provveduto a domare l’incendio, mettendo in sicurezza l’area. Le operazioni si sono concluse senza ulteriori conseguenze. Sull’accaduto stanno svolgendo accertamenti i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica e l’origine delle fiamme. Le forze dell’ordine potranno contare anche sui filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per chiarire quanto accaduto. Al momento ignote le cause che hanno portato alle fiamme: potrebbero essere partite per un guasto meccanico, anche se non si esclude il dolo. Proseguono le indagini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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