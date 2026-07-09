Bassa Bergamasca, controlli dei carabinieri: sanzionate due sale slot aperte fuori orario
L’OPERAZIONE. Operazione ad alto impatto tra Ciserano, Verdellino e Boltiere: identificate 146 persone, controllati 32 veicoli e sei esercizi pubblici. Multe ai gestori di due sale giochi trovate aperte oltre l’orario consentito.Lettura meno di un minuto.
Due sale slot aperte oltre l’orario consentito finiscono nel mirino dei controlli dei carabinieri nella Bassa Bergamasca. I gestori saranno sanzionati per la violazione dei regolamenti comunali. È uno dei risultati dell’operazione «Alto impatto» condotta tra la serata di venerdì 3 e l’alba di sabato 4 luglio nei comuni di Ciserano, Verdellino e Boltiere.
L’attività, finalizzata a prevenire microcriminalità e degrado urbano, ha visto impegnati una ventina di militari con dieci pattuglie, presenti nelle aree considerate più sensibili, dalle principali arterie stradali alle stazioni ferroviarie, fino ai poli commerciali e ai parchi pubblici.
I numeri
Nel corso del servizio sono state identificate 146 persone, tra cui 13 minorenni e diversi soggetti già noti alle forze dell’ordine, mentre 32 veicoli sono stati sottoposti a controllo. I carabinieri hanno inoltre ispezionato sei esercizi pubblici per verificare il rispetto della normativa vigente. Proprio durante queste verifiche sono emerse le irregolarità nelle due sale slot, trovate aperte oltre gli orari consentiti. L’operazione rientra nelle attività di controllo straordinario del territorio predisposte dall’Arma per rafforzare la sicurezza e la presenza sul territorio.
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