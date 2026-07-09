Bassa Bergamasca, controlli dei carabinieri: sanzionate due sale slot aperte fuori orario

Due sale slot aperte oltre l’orario consentito finiscono nel mirino dei controlli dei carabinieri nella Bassa Bergamasca. I gestori saranno sanzionati per la violazione dei regolamenti comunali. È uno dei risultati dell’operazione «Alto impatto» condotta tra la serata di venerdì 3 e l’alba di sabato 4 luglio nei comuni di Ciserano, Verdellino e Boltiere.

L’attività, finalizzata a prevenire microcriminalità e degrado urbano, ha visto impegnati una ventina di militari con dieci pattuglie, presenti nelle aree considerate più sensibili, dalle principali arterie stradali alle stazioni ferroviarie, fino ai poli commerciali e ai parchi pubblici.

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