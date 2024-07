Bimbo resta chiuso in auto con la chiave, in salvo grazie all’app che apre il veicolo

Si è chiuso accidentalmente da solo in auto, mentre la mamma era fuori dall’abitacolo per caricare la spesa. Se n’è subito accorta e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Prima che si decidesse un intervento forzato, si è però scoperto che l’auto poteva essere aperta con un’app dal cellulare. Cosa che il papà del bambino ha provveduto a fare «da remoto». Tutto è accaduto lunedì pomeriggio, 22 luglio, a Caravaggio, di fronte al supermercato Sigma, in viale Papa Giovanni.

La mamma, intorno alle 18,30, aveva messo il figlio di quasi un anno in auto lasciandogli inavvertitamente la chiave del veicolo. Mentre si dirigeva verso il portellone posteriore per aprire il baule e caricare la spesa, il bimbo ha fatto scattare la chiusura di tutte le portiere. Viste le temperature altissime, la mamma, non sapendo come aprire l’autovettura, si è subito allarmata ed ha chiamato il 112. Immediatamente sono accorsi sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.