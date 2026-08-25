Bivacco al Bike Park di Ghisalba, la denuncia e l’ordinanza del Comune

L'accampamento abusivo di Ghisalba al Bike Park

Da circa due mesi, infatti, un gruppo di persone, tra cui un uomo e una donna bergamaschi e due stranieri, si è accampato nelle immediate vicinanze del «Bike park» di via Ghidini, gestito dalla Polisportiva Ghisalbese sezione Ciclismo - Scuola Mtb Ghisalba, realtà che conta oltre 120 tra bambini e ragazzi iscritti. Nell’area, utilizzata ogni settimana per gli allenamenti, sono comparse tende e un accampamento di fortuna. In alcune occasioni gli occupanti hanno avuto accesso abusivo anche alle strutture e le dotazioni della scuola di ciclismo, utilizzando panchine, tavoli e acqua a disposizione degli iscritti: per questo i gestori hanno deciso di impedire loro l’utilizzo della rete.