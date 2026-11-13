Blitz dei carabinieri a Zingonia: due arresti, otto denunce e multe per 30mila euro

Due arresti, otto denunce e sanzioni per oltre 30mila euro. È il bilancio del controllo straordinario del territorio condotto nella serata di giovedì 12 novembre dai carabinieri di Treviglio, con il supporto dei reparti specializzati, tra Zingonia, Dalmine e Osio Sotto. Complessivamente sono state controllate 174 persone e 43 veicoli.

Cocaina gettata nei rifiuti: arrestato dopo una fuga di 200 metri

A Osio Sotto un 23enne marocchino, alla vista dei militari, ha gettato una busta nell’immondizia tentando di fuggire. Rincorso per oltre 200 metri nel centro cittadino, è stato bloccato. Nella busta sono stati trovati 54 grammi di cocaina.

A Dalmine è stata invece arrestata una 20enne romena, destinataria di un ordine di carcerazione per una condanna a oltre un anno di reclusione per furto aggravato commesso a Genova.

Controlli nei locali: sequestrati 80 chili di alimenti

I controlli straordinari dei carabinieri a Zingonia. I controlli dei reparti specializzati hanno portato a sanzioni per oltre 30mila euro. In due attività di ristorazione a Ciserano e Boltiere sono state riscontrate violazioni delle procedure Haccp, con multe rispettivamente di 12mila e 14mila euro e la distruzione di 80 chili di alimenti.

A Dalmine è stata sospesa l’attività di un minimarket per irregolarità nella gestione dei prodotti farmaceutici e violazioni igienico-sanitarie. Sanzionata anche un’azienda agricola di Osio Sotto per irregolarità nella formazione del personale e in materia ambientale.

Droga e occupazioni abusive: otto denunciati

Tra gli otto denunciati figurano anche un 25enne alla guida di un’auto rubata, un 26enne trovato con un coltello e tre grammi di «cocaina rosa» (nota anche come «tusi», è una droga sintetica che, nonostante il nome, spesso non contiene cocaina. Si tratta generalmente di una miscela di sostanze psicoattive, tra cui ketamina e Mdma, la cui composizione può variare, rendendone imprevedibili gli effetti) e quattro persone sorprese a occupare abusivamente uno stabile a Verdellino, poi restituito al proprietario.