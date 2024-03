Boltiere, fiamme al centro cinofilo: distrutti due container, l’ombra del dolo - Video

Un incendio scoppiato poco dopo le 5 di domenica 24 marzo, ha distrutto due container utilizzati come magazzino e ufficio del centro cinofilo «Three dogs» in via delle Rogge, accanto al campo sportivo comunale di Boltiere. «Fortunatamente il nostro è un centro di addestramento e non teniamo cani alloggiati», spiega Chiara Brugali, presidente dell’associazione che gestisce il centro.

Le fiamme sono partite da una struttura in legno che fa parte del campo sportivo e si sono propagate ai due container. A notarle sono stati una pattuglia dei carabinieri in perlustrazione e una guardia giurata dell’istituto di vigilanza Sorveglianza Italiana. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Dalmine e di Treviglio.