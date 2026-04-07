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Cronaca / Pianura Martedì 07 Aprile 2026

Bottiglie e calci alla vetrina della pizzeria, a Urgnano il titolare pubblica il video

IL RAID VANDALICO. Una pizzeria d’asporto nel mirino di un gruppo di ragazzi la notte di Pasqua: «Incomprenisibile». Video al vaglio dei carabinieri.

Stefano Bani
Stefano Bani

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Bottiglie e calci alla vetrina della pizzeria, a Urgnano il titolare pubblica il video
Un frame del video postato

È stato ripreso dalle telecamere interne e condiviso dal titolare sui social, in un post carico di amarezza, l’atto vandalico avvenuto nella notte di Pasqua ai danni della pizzeria d’asporto «La Pizza di Davide Boschini» di via Battisti a Urgnano, accanto al municipio. Le immagini mostrano, per pochi ma concitati secondi, l’azione di un gruppo di giovani che nella notte tra sabato e domenica si accanisce contro le vetrate del locale: bottiglie di vetro lanciate con forza, calci e pugni sferrati nel tentativo di sfondare l’ingresso. In un breve frame che il titolare ha diffuso online, si intravedono le gambe di uno dei ragazzi mentre colpisce la vetrina, e si sente il fracasso delle bottiglie di vetro infrangersi.

Nel video in azione un gruppo di giovani che nella notte tra sabato e domenica si accanisce contro le vetrate del locale: bottiglie di vetro lanciate con forza, calci e pugni sferrati nel tentativo di sfondare l’ingresso

Danni ridotti

Nonostante la violenza del gesto, i vandali non sono però riusciti a provocare danni evidenti. Sotto il portico antistante l’ingresso sono però rimasti i segni del loro passaggio: cocci di bottiglie e lattine abbandonate. Grande lo spavento per il titolare, Davide Boschini, che ha già dovuto fare i conti in passato con un episodio simile. Questa volta ha scelto di raccontare pubblicamente quanto accaduto, pubblicando il suo sfogo in un video.

«Una cosa davvero inaspettata, soprattutto nella notte di Pasqua – ha detto –. Noi cerchiamo di lavorare e di offrire il nostro meglio, per questo non ci capacitiamo del perché di queste azioni». Le registrazioni saranno ora consegnate ai carabinieri della stazione di Urgnano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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