Brucia villetta a Brembate, evacuati coppia di nonni con due nipotini: lievemente intossicato l’uomo

Attimi di paura nel pomeriggio di lunedì (26 febbraio) a Brembate, dove in una villetta è scoppiato un incendio mentre in casa c’era una coppia di nonni con i loro nipotini. I due bambini e la nonna hanno rapidamente lasciato l’appartamento, mentre il nonno ha tentato di domare il rogo con un canna dell’acqua, respirando il fumo e ferendosi lievemente a una mano. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in ospedale per un controllo, ma non è grave.

L’intervento dei vigili del fuoco a Brembate L’incendio attorno alle 15,40 in via Osio, al civico 7: sul posto è poi arrivata anche la mamma dei due bambini e figlia della coppia di nonni presenti, che ha accusato un malore per lo spavento. Soccorsa a sua volta dal 118, è stata portata in ospedale per un controllo, ma non è grave.

L’intervento dei vigili del fuoco di Treviglio, Dalmine e Madone Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Treviglio, Dalmine e Madone: sul posto anche la polizia locale. La villetta – formata da due appartamenti – è stata messa in sicurezza e dichiarata inagibile: gli occupanti hanno trovato ospitalità da altri parenti. All’origine del rogo ci sarebbe un cortocircuito, anche se nella giornata di martedì (27 febbraio) il nucleo investigativo dei vigili del fuoco effettuerà un sopralluogo. In salvo anche 4 gatti di proprietà della famiglia che vive nell’abitazione teatro del rogo.