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Cronaca / Pianura Mercoledì 26 Agosto 2026

Bus contro una bici a Caravaggio, gravissimo 69enne

L’INCIDENTE. Lo scontro si è verificato alle 17 di mercoledì 26 agosto. In volo l’elisoccorso.

Lettura meno di un minuto.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore

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Bus contro una bici a Caravaggio, gravissimo 69enne
La bicicletta del 69enne che si è scontrata contro un’autobus a Caravaggio, l’uomo è stato trasportato in ospedale in elicottero: è gravissimo. Mercoledì 26 agoto 2026.

Caravaggio

Un ciclista di 69 anni stava percorrendo la strada provinciale 132 a Caravaggio in direzione di Brignano, seguito da un autobus di linea quando, per cause ancora da accertare, ha cambiato repentinamente direzione svoltando verso sinistra, probabilmente per immettersi nella pista ciclabile sul lato opposto della strada.

L’autista dell’autobus non è riuscito ad evitare l’impatto, il ciclista è caduto a terra e ha battuto violentemente il capo.

Bus contro una bici a Caravaggio, gravissimo 69enne
Bus contro una bici a Caravaggio, gravissimo 69enne

Sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’auto medica e poi si è alzato in volo anche l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie.

Per i rilievi e per regolare il traffico, il sottopasso di Caravaggio è stato chiuso, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e della polizia locale della Bassa Bergamasca Occidentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Diego Defendini