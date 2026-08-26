Bus contro una bici a Caravaggio, gravissimo 69enne
L’INCIDENTE. Lo scontro si è verificato alle 17 di mercoledì 26 agosto. In volo l’elisoccorso.Lettura meno di un minuto.
Caravaggio
Un ciclista di 69 anni stava percorrendo la strada provinciale 132 a Caravaggio in direzione di Brignano, seguito da un autobus di linea quando, per cause ancora da accertare, ha cambiato repentinamente direzione svoltando verso sinistra, probabilmente per immettersi nella pista ciclabile sul lato opposto della strada.
L’autista dell’autobus non è riuscito ad evitare l’impatto, il ciclista è caduto a terra e ha battuto violentemente il capo.
Sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’auto medica e poi si è alzato in volo anche l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie.
Per i rilievi e per regolare il traffico, il sottopasso di Caravaggio è stato chiuso, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e della polizia locale della Bassa Bergamasca Occidentale.
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