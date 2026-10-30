Canonica d’Adda, investe una 16enne e fugge: scovato e denunciato 47enne

Una ragazza di 16 anni è stata investita da un’auto mentre camminava a bordo strada a Canonica d’Adda. Il conducente si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 26 ottobre. Dopo le indagini dei carabinieri, è stato identificato e denunciato un uomo di 47 anni.

La giovane, residente in paese, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, da dove è stata dimessa dopo un breve ricovero.

Investimento a Canonica d’Adda: decisive le telecamere

Le indagini dei carabinieri di Fara Gera d’Adda sono partite dalla testimonianza di una persona che aveva visto un’auto allontanarsi a forte velocità dal luogo dell’investimento. Attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dei lettori targa presenti sul territorio, i militari sono riusciti a risalire alla targa del veicolo e a ricostruirne il percorso.

Auto rintracciata a Basiano, denunciato un 47enne

I successivi accertamenti hanno consentito di individuare l’auto a Basiano, nel Milanese, e di identificare il 47enne che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era alla guida al momento dell’incidente.