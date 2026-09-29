Caravaggio, positivo all’alcoltest: tenta di nascondere la marijuana sotto l’auto della polizia locale

La polizia locale del distretto Bassa Bergamasca Occidentale ha fermato a Caravaggio un uomo di 34 anni italiano per un divieto di svolta. Mentre veniva sottoposto ad alcol test l’uomo è stato visto far scivolare dentro il baule dell’auto della polizia locale in quel momento aperto un contenitore di metallo che si è poi rivelato essere un grinder (serve per macinare insieme marijuana e tabacco, ndr).

Gli agenti si sono accorti ed allora hanno iniziato a ispezionare anche il terreno notando che sotto la loro auto si trovava un contenitore con dentro alcuni grammi di marijuana nascosto sempre dall’uomo. E stato quindi portato in ospedale per fare le analisi se guidava sotto effetto di sostanze stupefacenti. Di sicuro era sotto l’effetto di alcol: è stato infatti trovato positivo all alcol test.