Caravaggio, positivo all’alcoltest: tenta di nascondere la marijuana sotto l’auto della polizia locale
IL FATTO. Fermato per una svolta vietata, un automobilista di 34 anni è risultato positivo all’alcoltest. Durante il controllo avrebbe cercato di disfarsi di un grinder e di alcuni grammi di marijuana.Lettura meno di un minuto.
Caravaggio
La polizia locale del distretto Bassa Bergamasca Occidentale ha fermato a Caravaggio un uomo di 34 anni italiano per un divieto di svolta. Mentre veniva sottoposto ad alcol test l’uomo è stato visto far scivolare dentro il baule dell’auto della polizia locale in quel momento aperto un contenitore di metallo che si è poi rivelato essere un grinder (serve per macinare insieme marijuana e tabacco, ndr).
Gli agenti si sono accorti ed allora hanno iniziato a ispezionare anche il terreno notando che sotto la loro auto si trovava un contenitore con dentro alcuni grammi di marijuana nascosto sempre dall’uomo. E stato quindi portato in ospedale per fare le analisi se guidava sotto effetto di sostanze stupefacenti. Di sicuro era sotto l’effetto di alcol: è stato infatti trovato positivo all alcol test.
Oltre quindi alla multa per divieto di sosta è stato sottoposto a sospensione patente (era già stato condannato per guida in stato di ebbrezza), confisca auto, multa da 1500 a 6000 euro, arresto da sei mesi a un anno. Se verrà confermato anche guida sotto effetto di stupefacenti rischia una ulteriore multa da 1500 a 6000 e ulteriore arresto da sei mesi a un anno.
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