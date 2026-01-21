Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Mercoledì 21 Gennaio 2026

Casa cantoniera a Romano, scatta la chiusura: stop alle occupazioni e al degrado

L’INTERVENTO. In corso l’intervento di messa in sicurezza dell’edificio ferroviario in via Fratelli Cairoli, più volte occupato abusivamente.

La messa in sicurezza della casa cantoniera a Romano, oggetto di ripetute occupazioni abusive
La messa in sicurezza della casa cantoniera a Romano, oggetto di ripetute occupazioni abusive

È in corso in queste ore l’intervento di messa in sicurezza e chiusura della casa cantoniera di via Fratelli Cairoli a Romano di Lombardia, edificio di proprietà delle Ferrovie che da tempo era diventato oggetto di ripetute occupazioni abusive. L’operazione è stata avviata a seguito delle continue segnalazioni e dei numerosi interventi effettuati negli ultimi mesi dalla Polizia Locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale, al servizio dei Comuni di Romano di Lombardia, Bariano, Covo e Cortenuova.

Lo stabile versava in condizioni di grave degrado, con situazioni igienico-sanitarie critiche e un contesto che favoriva fenomeni di illegalità e insicurezza, creando forte preoccupazione tra i residenti. Nonostante i numerosi controlli e sgomberi, la presenza di soggetti senza fissa dimora si ripresentava ciclicamente, rendendo evidente la necessità di un intervento definitivo.

L’azione in corso nella mattinata di mercoledì 21 gennaio prevede la muratura di tutti gli accessi all’edificio e consentirà di eliminare una criticità che si trascinava da anni, restituendo decoro e sicurezza all’area. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gianfranco Gafforelli, che ha sottolineato come il risultato sia frutto di ripetute sollecitazioni rivolte alla proprietà. «Era una situazione inaccettabile – ha dichiarato – simbolo di degrado e insicurezza. Serviva una scelta netta e responsabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romano di Lombardia
Bariano
Cortenuova
Covo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Politica
Enti locali
Sociale
senzatetto
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Gianfranco Gafforelli
Polizia Locale