Casa cantoniera a Romano, scatta la chiusura: stop alle occupazioni e al degrado

È in corso in queste ore l’intervento di messa in sicurezza e chiusura della casa cantoniera di via Fratelli Cairoli a Romano di Lombardia, edificio di proprietà delle Ferrovie che da tempo era diventato oggetto di ripetute occupazioni abusive. L’operazione è stata avviata a seguito delle continue segnalazioni e dei numerosi interventi effettuati negli ultimi mesi dalla Polizia Locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale, al servizio dei Comuni di Romano di Lombardia, Bariano, Covo e Cortenuova.

Lo stabile versava in condizioni di grave degrado, con situazioni igienico-sanitarie critiche e un contesto che favoriva fenomeni di illegalità e insicurezza, creando forte preoccupazione tra i residenti. Nonostante i numerosi controlli e sgomberi, la presenza di soggetti senza fissa dimora si ripresentava ciclicamente, rendendo evidente la necessità di un intervento definitivo.