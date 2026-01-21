Casa cantoniera a Romano, scatta la chiusura: stop alle occupazioni e al degrado
L’INTERVENTO. In corso l’intervento di messa in sicurezza dell’edificio ferroviario in via Fratelli Cairoli, più volte occupato abusivamente.
È in corso in queste ore l’intervento di messa in sicurezza e chiusura della casa cantoniera di via Fratelli Cairoli a Romano di Lombardia, edificio di proprietà delle Ferrovie che da tempo era diventato oggetto di ripetute occupazioni abusive. L’operazione è stata avviata a seguito delle continue segnalazioni e dei numerosi interventi effettuati negli ultimi mesi dalla Polizia Locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale, al servizio dei Comuni di Romano di Lombardia, Bariano, Covo e Cortenuova.
Lo stabile versava in condizioni di grave degrado, con situazioni igienico-sanitarie critiche e un contesto che favoriva fenomeni di illegalità e insicurezza, creando forte preoccupazione tra i residenti. Nonostante i numerosi controlli e sgomberi, la presenza di soggetti senza fissa dimora si ripresentava ciclicamente, rendendo evidente la necessità di un intervento definitivo.
L’azione in corso nella mattinata di mercoledì 21 gennaio prevede la muratura di tutti gli accessi all’edificio e consentirà di eliminare una criticità che si trascinava da anni, restituendo decoro e sicurezza all’area. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gianfranco Gafforelli, che ha sottolineato come il risultato sia frutto di ripetute sollecitazioni rivolte alla proprietà. «Era una situazione inaccettabile – ha dichiarato – simbolo di degrado e insicurezza. Serviva una scelta netta e responsabile».
