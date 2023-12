Cinghiale a spasso sull’ex statale 11: scatta l’allerta a Caravaggio

Cinghiali in libertà? Anche in pianura. Un grosso esemplare è stato avvistato nella notte di lunedì 11 dicembre a Caravaggio, presso la rotatoria all’altezza del casello della Brebemi. Foto e filmato del grosso esemplare sono stati postati sul gruppo social «Sei di Caravaggio se…», suscitando un po’ di preoccupazione, soprattutto per via della zona spesso trafficata.