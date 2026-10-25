Ciserano, fuori strada in moto sulla Francesca: resta gravissimo il 34enne
L’INCIDENTE. Il motociclista di Fara Gera d’Adda è ricoverato all’ospedale «Papa Giovanni XXIII». Avrebbe perso il controllo per evitare un trattore: dinamica al vaglio della Stradale.Lettura meno di un minuto.
Ciserano
Restano molto critiche le condizioni del motociclista finito fuori strada sabato sera, 24 ottobre, a Ciserano. L’uomo, 34 anni di Fara Gera d’Adda, è stato trasportato in elicottero in condizioni gravi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
L’incidente è avvenuto sulla Provinciale Francesca, tra Ciserano e Pontirolo Nuovo. Secondo le prime ricostruzioni, il 34enne, in sella a una Bmw Sr in direzione Pontirolo, ha perso il controllo della moto, forse per evitare un trattore appena immessosi sulla strada da un campo. Non ci sarebbe stato contatto tra i due mezzi. Il motociclista è finito sull’area verde a lato della carreggiata ed è stato sbalzato a terra, perdendo conoscenza.
Il conducente del trattore, sentito il boato, si è fermato per soccorrerlo. Una Fiat Panda che seguiva, il cui conducente cinquantenne era forse distratto dall’accaduto, ha urtato la botte spandiletame agganciata al trattore: per lui solo lievi escoriazioni. Illeso il guidatore del trattore. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale di Treviglio.
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