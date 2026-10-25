Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Domenica 25 Ottobre 2026

Ciserano, fuori strada in moto sulla Francesca: resta gravissimo il 34enne

L’INCIDENTE. Il motociclista di Fara Gera d’Adda è ricoverato all’ospedale «Papa Giovanni XXIII». Avrebbe perso il controllo per evitare un trattore: dinamica al vaglio della Stradale.

Lettura meno di un minuto.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore
Ciserano, fuori strada in moto sulla Francesca: resta gravissimo il 34enne
In primo piano la moto del 34enne
(Foto di Cesni)

Ciserano

Restano molto critiche le condizioni del motociclista finito fuori strada sabato sera, 24 ottobre, a Ciserano. L’uomo, 34 anni di Fara Gera d’Adda, è stato trasportato in elicottero in condizioni gravi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Ciserano, fuori strada in moto sulla Francesca: resta gravissimo il 34enne
L’auto coinvolta nell’incidente
(Foto di Luca Cesni)

L’incidente è avvenuto sulla Provinciale Francesca, tra Ciserano e Pontirolo Nuovo. Secondo le prime ricostruzioni, il 34enne, in sella a una Bmw Sr in direzione Pontirolo, ha perso il controllo della moto, forse per evitare un trattore appena immessosi sulla strada da un campo. Non ci sarebbe stato contatto tra i due mezzi. Il motociclista è finito sull’area verde a lato della carreggiata ed è stato sbalzato a terra, perdendo conoscenza.

Leggi anche

Il conducente del trattore, sentito il boato, si è fermato per soccorrerlo. Una Fiat Panda che seguiva, il cui conducente cinquantenne era forse distratto dall’accaduto, ha urtato la botte spandiletame agganciata al trattore: per lui solo lievi escoriazioni. Illeso il guidatore del trattore. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale di Treviglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciserano
Bergamo
Pontirolo Nuovo
Treviglio
Incidenti nei trasporti
Disastri, Incidenti
Fara Gera d’Adda
Campo
BMW
Fiat