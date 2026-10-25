Ciserano, fuori strada in moto sulla Francesca: resta gravissimo il 34enne

L’auto coinvolta nell’incidente

(Foto di Luca Cesni)

L’incidente è avvenuto sulla Provinciale Francesca, tra Ciserano e Pontirolo Nuovo. Secondo le prime ricostruzioni, il 34enne, in sella a una Bmw Sr in direzione Pontirolo, ha perso il controllo della moto, forse per evitare un trattore appena immessosi sulla strada da un campo. Non ci sarebbe stato contatto tra i due mezzi. Il motociclista è finito sull’area verde a lato della carreggiata ed è stato sbalzato a terra, perdendo conoscenza.