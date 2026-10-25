Ciserano, perde il controllo sulla Francesca. Sbalzato dalla moto, grave 21enne

«Ho sentito un boato e ho visto il motociclista a terra, così ho fermato il trattore e sono corso ad aiutarlo» . Ma mentre l’agricoltore era impegnato a prestare i primi soccorsi al giovane motociclista, sbalzato a diversi metri di distanza dopo aver perso il controllo, probabilmente mentre cercava di evitare o superare il mezzo che procedeva lento, essendosi da poco immesso sulla Francesca, una Fiat Panda si è schiantata contro la cisterna attaccata alla motrice del trattore.

L’elisoccorso in decollo verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

(Foto di Cesni) Ferito in modo lieve il conducente, un uomo di 50 anni, che ha rischiato grosso dopo che la sua auto è rimasta incastrata sotto la botte. Gravissimo, invece, il motociclista di 21 anni di Fara Gera d’Adda.

La ricostruzione della dinamica

È successo sabato 24 ottobre tra Ciserano e Pontirolo Nuovo, lungo via Francesca. Erano da poco passate le 19 quando il conducente del trattore, cotitolare di un’azienda agricola di Pontirolo Nuovo, stava rientrando in sede con la botte spandiletame vuota: si era da poco immesso sulla provinciale quando ha sentito il boato che lo ha allarmato e fatto fermare. Come sia finito nella strada parallela il motociclista, che stava procedendo in sella alla sua Bmw Sr anche lui verso Pontirolo,è ancora tutto da chiarire. Ma secondo le prime ipotesi – saranno gli accertamenti a confermarlo o meno – il 21enne avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto nel tentativo di evitare il mezzo agricolo da poco immessosi sulla provinciale: uscita di strada, la Bmw è rimasta nell’area verde che separa la Francesca dalla zona industriale, mentre il giovane è stato catapultato a diversi metri di distanza, finendo nella via laterale.

Il tamponamento

Resosi conto di ciò che era appena successo, l’agricoltore ha subito interrotto la marcia (si era da poco immesso da un campo a bordo strada) ed è sceso per prestare i primi soccorsi. Allertato il 112, Numero unico delle emergenze, si stava sincerando delle condizioni del 21enne quando il 50enne alla guida della Panda, anche lui in arrivo da Ciserano, ha tamponato la botte, forse distratto da ciò che stava succedendo. L’utilitaria è rimasta incastrata sotto la struttura di ferro sul retro, ma per fortuna il conducente non si è ferito gravemente.