Cividate, malore al centro Amazon: muore camionista polacco di 65 anni

Ha chiesto aiuto ma, purtroppo, è deceduto a causa di un malore prima ancora dell’arrivo sul posto dei soccorsi. È quanto accaduto martedì 15 novembre alle 22, nel centro distribuzione Amazon di Cividate al Piano in via Primo Maggio, a un camionista polacco di 65 anni. A quanto ricostruito il sessantacinquenne era entrato col suo mezzo pesante nel complesso logistico ed era in attesa del suo turno di scarico. A un certo punto ha iniziato a stare male (si ritiene a causa di un aneurisma cerebrale). Nonostante ciò è riuscito a uscire dalla cabina del camion e a dirigersi verso la portineria del centro distribuzione per chiedere aiuto. La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto. Il primo a correre in aiuto del camionista, che nel frattempo era caduto a terra e aveva perso conoscenza, è stato il personale medico interno di Amazon.