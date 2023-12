Cividate, tre spaccate in una notte e tutte a colpi di tombino

Una serie di spaccate e furti è stata messa a segno nella notte fra giovedì e venerdì 8 dicembre scorso a Cividate: tre le attività prese di mira. A quanto risulta il primo locale che ha subito danneggiamenti è stata la Trattoria Magetta, in via Castello, che ha chiuso i battenti a fine 2022. Proprio per questo motivo i malviventi non hanno trovato nulla da rubare. Per entrare hanno sfondato la porta con un tombino.

Probabilmente le stesse persone si sono poi spostate in piazza Papa Giovanni XXIII, dove ha sede il municipio, prendendo di mira il bar Carla. Come per la trattoria Magetta, i malviventi hanno usato la stessa modalità. I ladri hanno sollevato un tombino dalla sede stradale e l’hanno scaraventato più volte contro il vetro dell’ingresso del locale. Una volta aperto un varco, sono entrati nel bar e hanno rubato alcune centinaia di euro nella cassa dal bar.

Non soddisfatti, si sono infine spostati poco fuori dal centro, nella zona del cimitero dove hanno preso di mira il negozio di fiori: hanno forzato l’entrata e poi sono entrati prelevando i contanti lasciati nella cassa.