Cologno al Serio, controlli della polizia locale: sequestrati alimenti scaduti e sanzioni per oltre 10mila euro
L’OPERAZIONE. Verifiche in negozi alimentari, bar, pizzerie ed esercizi di somministrazione. Contestate anche violazioni sull’esposizione dei prezzi e occupazioni abusive di suolo pubblico.Lettura meno di un minuto.
Cologno
Proseguono a Cologno al Serio i controlli della Polizia Locale in materia di sicurezza alimentare e tutela del consumatore. Nei giorni scorsi gli agenti, coordinati dal comandante Canio Brando, hanno effettuato una serie di verifiche in diverse attività del territorio, tra negozi alimentari, bar, pizzerie ed esercizi di somministrazione, sia nel centro storico sia in altre zone del paese.
La merce è stata sequestrata e per i titolari delle attività sono scattate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 10mila euro
L’operazione ha fatto emergere diverse irregolarità. In un negozio alimentare gli agenti hanno trovato prodotti scaduti ancora esposti sugli scaffali e destinati alla vendita. Una situazione analoga è stata riscontrata anche in una pizzeria del centro storico, dove nel frigorifero della cucina sono stati rinvenuti alimenti non conformi alla normativa vigente.
La merce è stata sequestrata e per i titolari delle attività sono scattate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 10mila euro.
Nel corso delle verifiche sono state inoltre contestate violazioni legate alla mancata o non corretta esposizione dei prezzi, oltre ad alcuni casi di occupazione abusiva di suolo pubblico. «Il rispetto delle norme non è un aspetto formale, ma riguarda salute, sicurezza e qualità dei servizi», ha sottolineato il comandante Brando. I controlli della Polizia Locale proseguiranno anche nelle prossime settimane.
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