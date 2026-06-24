Cologno al Serio, controlli della polizia locale: sequestrati alimenti scaduti e sanzioni per oltre 10mila euro

Proseguono a Cologno al Serio i controlli della Polizia Locale in materia di sicurezza alimentare e tutela del consumatore. Nei giorni scorsi gli agenti, coordinati dal comandante Canio Brando, hanno effettuato una serie di verifiche in diverse attività del territorio, tra negozi alimentari, bar, pizzerie ed esercizi di somministrazione, sia nel centro storico sia in altre zone del paese.

La merce è stata sequestrata e per i titolari delle attività sono scattate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 10mila euro

L’operazione ha fatto emergere diverse irregolarità. In un negozio alimentare gli agenti hanno trovato prodotti scaduti ancora esposti sugli scaffali e destinati alla vendita. Una situazione analoga è stata riscontrata anche in una pizzeria del centro storico, dove nel frigorifero della cucina sono stati rinvenuti alimenti non conformi alla normativa vigente.

La merce è stata sequestrata e per i titolari delle attività sono scattate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 10mila euro.