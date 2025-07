Cologno al Serio, in moto si scontrano con un’auto: 18enne in ospedale in codice rosso

Incidente sulla Cremasca, poco dopo le 16 di domenica 20 luglio, nel territorio di Cologno al Serio. Un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 19, che viaggiavano a bordo di uno scooter, sono rimasti feriti dopo lo scontro con un’auto: secondo le prime ricostruzioni si stavano muovendo in direzione Cologno quando l’auto - davanti a loro - ha rallentato per svoltare a sinistra in via XXIV maggio. Il 18enne non è riuscito a evitarla ed è avvenuto il tamponamento.