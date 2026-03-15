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Cronaca / Pianura Domenica 15 Marzo 2026

Con il camion commette 11 infrazioni: maxi multa a Verdellino

L’INTERVENTO. La sanzione da 5mila euro nell’ambito dei controlli della Locale sul territorio. E per i rifiuti abbandonati, già 15 «pizzicati». Da aprile i turni degli agenti fino all’una di notte.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore
Controlli della polizia locale di Zingonia ai mezzi pesanti
Controlli della polizia locale di Zingonia ai mezzi pesanti

Verdellino

Ha commesso una sfilza di infrazioni al Codice della strada e rimediato una multa pari a 5mila euro, che ha tra l’altro dovuto saldare immediatamente perché – come prevede la legge – sarebbe altrimenti scattato il fermo del suo camion. Nei guai è finito un autotrasportatore di origine romena che venerdì è stato fermato dalla polizia locale del Corpo intercomunale di Zingonia a Verdellino lungo la provinciale 42.

Viaggiava oltre i limiti, ma non solo

Emerse diverse irregolarità: nelle ultime due settimane era stato alla guida per 117 ore in più rispetto al suo normale orario di lavoro.

Il camionista – che guidava un mezzo refrigerato e trasportava merci alimentari tra l’Italia e la Francia – è stato fermato perché pizzicato a viaggiare a 101 chilometri orari, oltre il limite di velocità. Dai controlli sui tempi di guida del cronotachigrafo sono emerse diverse irregolarità: nelle ultime due settimane era stato alla guida per 117 ore in più rispetto al suo normale orario di lavoro, guidando per diversi giorni per tre o quattro ore in più rispetto alle nove previste. A questo si aggiunge l’assenza di pause obbligatorie ogni quattro ore e mezza di guida: il camionista è rimasto al volante anche fino a cinque o sei ore di fila. In tutto, come detto, undici violazioni, per circa 5mila euro di multa, subito pagata (in questi casi la legge prevede uno «sconto» del 30%).

Controlli contro l’abbandono di rifiuti

Le «fototrappole» sono state collocate in punti strategici, soprattutto nei parchi e nei pressi dei cestini dell’immondizia.

E sul fronte del controllo del territorio la polizia locale del Corpo intercomunale di Zignonia – guidata dal comandante Manolo Peroni – ha anche di recente intensificato le attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti grazie alle «fototrappole» che sono state collocate in punti strategici del territorio comunale di Verdellino, soprattutto nei parchi e nei pressi dei cestini dell’immondizia: sono già 15 i cittadini che sono stati immortalati mentre abbandonavano rifiuti di vario genere, identificati, rintracciati e multati.

«Il messaggio è chiaro: i rifiuti non devono essere abbandonati e chi lo fa viene scoperto e multato»

«Si tratta di un’attività importante per mantenere il decoro urbano e andare a scovare chi abbandona in maniera indiscriminata i rifiuti sul territorio comunale di Verdellino – spiega il consigliere delegato alla Sicurezza Giuseppe Maiorana –. Il messaggio è chiaro: i rifiuti non devono essere abbandonati e chi lo fa viene scoperto e multato».

L’accordo per i turni serali

È stato inoltre raggiunto di recente un accordo che consentirà agli agenti della polizia locale di svolgere anche i turni serali, fino all’una della notte, a partire dall’inizio di aprile e fino a fine anno, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nel territorio, soprattutto in vista dell’arrivo della bella stagione.

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