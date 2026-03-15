Con il camion commette 11 infrazioni: maxi multa a Verdellino

Ha commesso una sfilza di infrazioni al Codice della strada e rimediato una multa pari a 5mila euro, che ha tra l’altro dovuto saldare immediatamente perché – come prevede la legge – sarebbe altrimenti scattato il fermo del suo camion. Nei guai è finito un autotrasportatore di origine romena che venerdì è stato fermato dalla polizia locale del Corpo intercomunale di Zingonia a Verdellino lungo la provinciale 42.

Viaggiava oltre i limiti, ma non solo

Emerse diverse irregolarità: nelle ultime due settimane era stato alla guida per 117 ore in più rispetto al suo normale orario di lavoro. Il camionista – che guidava un mezzo refrigerato e trasportava merci alimentari tra l’Italia e la Francia – è stato fermato perché pizzicato a viaggiare a 101 chilometri orari, oltre il limite di velocità. Dai controlli sui tempi di guida del cronotachigrafo sono emerse diverse irregolarità: nelle ultime due settimane era stato alla guida per 117 ore in più rispetto al suo normale orario di lavoro, guidando per diversi giorni per tre o quattro ore in più rispetto alle nove previste. A questo si aggiunge l’assenza di pause obbligatorie ogni quattro ore e mezza di guida: il camionista è rimasto al volante anche fino a cinque o sei ore di fila. In tutto, come detto, undici violazioni, per circa 5mila euro di multa, subito pagata (in questi casi la legge prevede uno «sconto» del 30%).

Controlli contro l’abbandono di rifiuti

Le «fototrappole» sono state collocate in punti strategici, soprattutto nei parchi e nei pressi dei cestini dell’immondizia. E sul fronte del controllo del territorio la polizia locale del Corpo intercomunale di Zignonia – guidata dal comandante Manolo Peroni – ha anche di recente intensificato le attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti grazie alle «fototrappole» che sono state collocate in punti strategici del territorio comunale di Verdellino, soprattutto nei parchi e nei pressi dei cestini dell’immondizia: sono già 15 i cittadini che sono stati immortalati mentre abbandonavano rifiuti di vario genere, identificati, rintracciati e multati.

«Il messaggio è chiaro: i rifiuti non devono essere abbandonati e chi lo fa viene scoperto e multato» «Si tratta di un’attività importante per mantenere il decoro urbano e andare a scovare chi abbandona in maniera indiscriminata i rifiuti sul territorio comunale di Verdellino – spiega il consigliere delegato alla Sicurezza Giuseppe Maiorana –. Il messaggio è chiaro: i rifiuti non devono essere abbandonati e chi lo fa viene scoperto e multato».

L’accordo per i turni serali