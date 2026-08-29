Costa di Mezzate, il campo scuola chiude e festeggia i settant’anni del gruppo Alpini

Sono circa 180 i ragazzi e le ragazze, dalla quinta classe della scuola primaria alla terza della scuola secondaria di primo grado, che partecipano alla sesta edizione del campo scuola organizzato dagli Alpini di Costa di Mezzate. L’appuntamento, che si sviluppa nell’arco di sei giornate, è iniziato martedì 25 agosto e si concluderà domani con una giornata speciale, dedicata anche al settantesimo anniversario della fondazione del gruppo alpino.

Dove a coordinare la manifestazione c’è il capogruppo Valerio Signorelli, affiancato da una squadra di volontari e istruttori impegnati ad accompagnare i giovani in un’esperienza fatta di attività formative, sportive e di educazione civile. Solidarietà, spirito di servizio, collaborazione e condivisione sono alcuni dei valori al centro dell’iniziativa. Durante il campo scuola i ragazzi sono stati coinvolti in attività pensate non soltanto per far vivere loro un’esperienza all’aria aperta, ma anche per favorire la crescita personale, il senso di responsabilità e il rapporto con gli altri.

«Dove sta andando il mondo?»

Il programma ha previsto anche un appuntamento aperto alla cittadinanza: giovedì 27 agosto si è svolta la serata «Dove sta andando il mondo?» nella sala consiliare, dalle 20,30. Protagonista dell’incontro il generale di Corpo d’Armata Marcello Bellacicco, che ha affrontato il tema degli scenari internazionali, tra conflitti, tensioni e nuovi equilibri geopolitici. Bellacicco sarà poi presente anche alle celebrazioni per il settantesimo anniversario del gruppo. La serata rientra nel calendario delle iniziative organizzate dagli Alpini in occasione del campo scuola e dell’anniversario.

I 70 anni del gruppo

La conclusione di domenica 30 agosto avrà invece un significato particolare. La giornata coinciderà infatti con le celebrazioni per i 70 anni del gruppo Alpini di Costa di Mezzate, «fondato nel 1956 e ancora oggi punto di riferimento per la comunità». Il programma della giornata prevede l’ammassamento alla sede, gli onori al vessillo sezionale e l’alzabandiera con la partecipazione dei ragazzi del campo scuola. Seguirà la sfilata verso la chiesa parrocchiale, dove sarà celebrata la Messa. Al termine è prevista la deposizione delle corone d’alloro ai monumenti dei Caduti e dell’Alpino.