Covo, gioca un euro e ne vince un milione: caccia al fortunato

Un euro giocato, un milione vinto. Il colpo di fortuna è arrivato a Covo mercoledì 7 ottobre , nella tabaccheria di Antonella Maria Marchetti, in via Battista Tomasoni. Una giocata al MillionDay ha centrato tutti e cinque i numeri estratti, regalando al possessore del biglietto la vincita milionaria.

Un milione nella tabaccheria di Covo

L’identità del vincitore, o della vincitrice, resta sconosciuta. «Non so chi sia. Ho ricevuto la comunicazione dell’ultima estrazione e la conferma della vincita», racconta Antonella Marchetti, che gestisce la tabaccheria da oltre quarant’anni. Nel tempo il suo esercizio ha già distribuito diversi premi, ma mai di questa entità. «Nella mia tabaccheria ci sono state diverse vincite, ma questa è la prima da un milione di euro», sottolinea la titolare.

Il vincitore potrebbe arrivare da fuori paese

Intanto, nel paese della Bassa, è già partita la caccia al fortunato. Tra curiosità e supposizioni, si cerca di capire a chi sia toccata la combinazione vincente. Non è detto, però, che si tratti di un residente: «Molti giocatori vengono anche da fuori Covo», precisa Marchetti.