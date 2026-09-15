Da Osio Sotto a scuola in città? Con la e-Brt 282 euro di più che da Osio Sopra

«Partire da Osio Sotto invece che da Osio Sopra per raggiungere in e-Brt una scuola superiore di Bergamo costa 282 euro in più e ciò nonostante fra le fermate nei due paesi del bus elettrico ci sia una distanza di solo di due chilometri». È quanto il genitore di uno studente ha voluto segnalare scrivendo una lettera anche all’Atpl (Agenzia del trasporto pubblico locale). Nella missiva viene evidenziato che l’importante differenza di costo è dovuta al fatto che mentre Osio Sopra si trova, a livello tariffaro, nell’area urbana di Bergamo, Osio Sotto è invece inserita in quella extraurbana. Ma questa distinzione per il genitore è illogica a fronte, appunto, della ridotta distanza fra i due paesi.