Dai volti ai mestieri: la storia di Urgnano nelle foto d’epoca

Le vecchie fotografie di cascine, botteghe, feste popolari e i volti degli abitanti che hanno fatto la storia di Urgnano e Basella hanno trovato una casa digitale. Si chiama «Controluce» ed è l’archivio fotografico interattivo promosso dall’assessorato alla Digitalizzazione del Comune: è stato presentato alla Rocca Albani.

All’incontro sono intervenuti il sindaco Marco Gastoldi, la responsabile dell’Ufficio Istruzione Valentina Frigerio Bacchini (che ha seguito l’iter amministrativo), il coordinatore e realizzatore della piattaforma Marco Ranica, e i rappresentanti della Scuola d’Arte «Andrea Fantoni» di Bergamo, i cui studenti dell’indirizzo grafico sono stati coinvolti nell’ideazione all’interno dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Colpani e Ondei

Il portale – consultabile all’indirizzo controluce.urgnanoturistica.it – raccoglie attualmente quasi 500 foto d’epoca, donate principalmente dai cittadini Silvano Colpani e Tancredi Ondei. Gli scatti sono organizzati in categorie tematiche: cascine e campagna, castello, chiesa e campanile, feste e tradizioni, lavoro e mestieri, piazze e vie, ritratti, Urgnano dall’alto e vita quotidiana.

Ma il cuore pulsante del progetto, in continua evoluzione, è il coinvolgimento della comunità. «Questa iniziativa – ha spiegarlo il sindaco Marco Gastoldi – nasce per custodire la memoria di Urgnano e Basella ed evitare che un patrimonio prezioso di immagini e racconti vada disperso. Osservando le foto storiche che i cittadini condividevano con emozione sui social, abbiamo voluto creare uno spazio permanente attraverso uno strumento moderno e interattivo. “Controluce” non è un semplice contenitore del passato, ma una piattaforma partecipativa e viva: saranno proprio gli abitanti ad arricchirla nel tempo con i loro ricordi, le descrizioni e nuovo materiale».

Ogni fotografia pubblicata, infatti, può essere commentata e arricchita di dettagli, mentre i cittadini possono inviare nuovi materiali che vengono verificati prima della pubblicazione, alimentando così una memoria collettiva in continua evoluzione.

Le testimonianze

«Controluce» propone anche funzionalità interattive pensate per avvicinare pubblici di tutte le età alla storia del paese. È possibile, ad esempio, creare cartoline personalizzate scegliendo una foto, o condividerla sui social. Una sezione dedicata ai giochi permette invece di ricomporre le foto attraverso puzzle digitali o cimentarsi con un memory. Il portale comprende anche una linea del tempo e uno spazio dedicato alle storie del paese, mentre altre funzionalità sono ancora in fase di sviluppo. Tra queste, la raccolta di testimonianze orali degli abitanti, che verranno registrate e trascritte per renderle consultabili e ricercabili anche in forma testuale.