Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Domenica 08 Novembre 2026

Dai volti ai mestieri: la storia di Urgnano
nelle foto d’epoca

IL PORTALE. Realizzato «Controluce», archivio fotografico interattivo Quasi 500 vecchi scatti, i cittadini potranno aggiungerne altri.

Lettura 1 min.
Stefano Bani
Stefano Bani

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Dai volti ai mestieri: la storia di Urgnano nelle foto d’epoca
Una delle foto d’epoca contenute nel portale «Controluce»

Urgnano

Le vecchie fotografie di cascine, botteghe, feste popolari e i volti degli abitanti che hanno fatto la storia di Urgnano e Basella hanno trovato una casa digitale. Si chiama «Controluce» ed è l’archivio fotografico interattivo promosso dall’assessorato alla Digitalizzazione del Comune: è stato presentato alla Rocca Albani.

All’incontro sono intervenuti il sindaco Marco Gastoldi, la responsabile dell’Ufficio Istruzione Valentina Frigerio Bacchini (che ha seguito l’iter amministrativo), il coordinatore e realizzatore della piattaforma Marco Ranica, e i rappresentanti della Scuola d’Arte «Andrea Fantoni» di Bergamo, i cui studenti dell’indirizzo grafico sono stati coinvolti nell’ideazione all’interno dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Colpani e Ondei

Il portale – consultabile all’indirizzo controluce.urgnanoturistica.it – raccoglie attualmente quasi 500 foto d’epoca, donate principalmente dai cittadini Silvano Colpani e Tancredi Ondei. Gli scatti sono organizzati in categorie tematiche: cascine e campagna, castello, chiesa e campanile, feste e tradizioni, lavoro e mestieri, piazze e vie, ritratti, Urgnano dall’alto e vita quotidiana.

Ma il cuore pulsante del progetto, in continua evoluzione, è il coinvolgimento della comunità. «Questa iniziativa – ha spiegarlo il sindaco Marco Gastoldi – nasce per custodire la memoria di Urgnano e Basella ed evitare che un patrimonio prezioso di immagini e racconti vada disperso. Osservando le foto storiche che i cittadini condividevano con emozione sui social, abbiamo voluto creare uno spazio permanente attraverso uno strumento moderno e interattivo. “Controluce” non è un semplice contenitore del passato, ma una piattaforma partecipativa e viva: saranno proprio gli abitanti ad arricchirla nel tempo con i loro ricordi, le descrizioni e nuovo materiale».

Ogni fotografia pubblicata, infatti, può essere commentata e arricchita di dettagli, mentre i cittadini possono inviare nuovi materiali che vengono verificati prima della pubblicazione, alimentando così una memoria collettiva in continua evoluzione.

Le testimonianze

«Controluce» propone anche funzionalità interattive pensate per avvicinare pubblici di tutte le età alla storia del paese. È possibile, ad esempio, creare cartoline personalizzate scegliendo una foto, o condividerla sui social. Una sezione dedicata ai giochi permette invece di ricomporre le foto attraverso puzzle digitali o cimentarsi con un memory. Il portale comprende anche una linea del tempo e uno spazio dedicato alle storie del paese, mentre altre funzionalità sono ancora in fase di sviluppo. Tra queste, la raccolta di testimonianze orali degli abitanti, che verranno registrate e trascritte per renderle consultabili e ricercabili anche in forma testuale.

Tra gli sviluppi futuri è prevista inoltre l’introduzione di una mappa interattiva georeferenziata, attraverso la quale sarà possibile associare le fotografie ai luoghi esatti in cui furono scattate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Urgnano
Bergamo
Internet
Enti locali
Politica
Fotografia
Arte, cultura, intrattenimento
Andrea Fantoni
Marco Ranica
Marco Gastoldi
Ufficio Istruzione